Donald Trump s'invite chez Marvel Comics. Comme le révèle le média britannique The Guardian, l'auteur de bandes dessinées Art Spiegelman a été censuré par la Maison des Idées.

Récompensé par le Prix Pulitzer spécial en 1992 pour Maus, Art Spiegelman devait rédiger la préface de Marvel: The Golden Age 1939–1949, une oeuvre spéciale consacrée à l’âge d'Or des comics avec les aventures de Captain America jusqu'à la Torche humaine. L'ouvrage sortira en septembre 2019. Dans son texte, envoyé en juin à 2019 à Marvel, il retrace les parcours "des jeunes créateurs Juifs des premiers super-héros" et aborde, entre autres des thèmes plus politiques avec la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale.

Seul bémol : à la fin de son texte, Art Spiegelman compare Donald Trump, sans le nommer à Crâne Rouge, le chef d'H.Y.D.R.A, organisation terroriste et nazie à ses débuts. "Dans le monde trop réel d'aujourd'hui, le Crâne Rouge, le méchant de Captain America, est vivant à l'écran et un Crâne Orange [en référence à Donald Trump] hante les États-Unis".

Un membre de Marvel Entertainment a financé la campagne de Donald Trump

Après avoir envoyé son texte en juin Art Spiegelman a confié à la Folio Society que Marvel Comics essaye de rester "apolitique" et "ne permet pas à ses publications d'avoir une position politique". Marvel Comics n'a pas répondu au Guardian concernant cette affaire, mais l'auteur affirme que la maison d''édition lui a demandé de supprimer la phrase faisant référence à Crâne Rouge/Donald Trump, ou son texte ne serait pas publié dans le recueil.

Art Spiegelman a donc décidé de le dévoiler sur le site du Guardian et conclut son texte en mettant en avant tout le paradoxe de la situation. Marvel Comics se veut apolitique, mais Isaac ‘Ike’ Perlmutter, milliardaire et président de Marvel Entertainment est "un ami de longue date de Donald Trump, conseilleur officieux et influent" du président des États-Unis. Avec son épouse, ils ont chacun fait un de 360.000 dollars à la campagne présidentielle de 2020 de Donald Trump.