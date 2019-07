publié le 29/04/2019 à 11:00

Attention, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Endgame et que vous avez envie de garder le plaisir intact pour votre séance de film, partez vers d'autres missions, puisque la suite du papier est bourrée de spoilers.



Stan Lee, le co-créateur de dizaines de super-héros Marvel, mort le 12 novembre 2018, avait pour habitude de faire des caméos dans les films du MCU. Une grande partie des tournage d'Infinity War et Endgame ont eu lieu au même moment et Stan Lee a pu donc tourner ses mythiques apparitions pour ces films, juste avant sa disparition.

Dans Avengers : Endgame, ce dernier caméo très drôle, arrive au milieu du film, lorsque Tony Stark et Captain America retournent en 1970 sur une base militaire américaine, pour récupérer le Tesseract. Stan Lee est au volant d'une voiture d'époque, accompagné d'une passagère.

En arrivant en trombe devant la base militaire, Stan Lee, qui porte une perruque de cheveux noirs et toujours sa célèbre moustache déclare : "Faites l'amour, pas la guerre" [nous sommes en plein dans la Guerre du Viêt Nam] avant de poursuivre sa route. À l'arrière de la voiture, on remarque rapidement un autocollant avec l'inscription "Nuff said" ("Tout est dit"), expression qu'il utilisait pour signer ses colonnes à la fin des comics, avant d'utiliser "Excelsior !".