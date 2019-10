publié le 09/10/2019 à 17:11

Dumbo, Le Roi Lion, Aladdin, Le livre de la jungle, Maléfique... Disney nous a servi une flopée de longs-métrages adaptés de ses dessins animés culte. Et c'est loin d'être fini. Durant cette année 2019, fera son entrée dans les salles de cinéma, le remake de La belle et le clochard et le deuxième volet du reboot Maléfique, dont les premières bandes-annonces sont disponibles.

Pour 2020, on attend tous avec impatience le retour de la grande guerrière dans le live-action Mulan et la grande méchante Cruella dans un reboot des 101 dalmatiens. Sans mensonge promis, cette même année est prévu également Pinocchio avec Tom Hanks dans le rôle de Geppetto.

Disney a ainsi de quoi bien remplir son catalogue de streaming, qui débarquera en France au cours du premier trimestre de 2020 avec Disney+. Mais la firme ne compte pas en rester là, d'autres remakes et reboots sont prévus pour les années à venir.

"La Petite Sirène"

C'est bien un des films le plus attendu. Dès l'annonce de son casting, le nouveau live-action de Disney, qui sera réalisé par Rob Marshalla, a déchaîné les passions. La fameuse créature des mers, à la voix angélique, sera interprétée par l'actrice afro-américaine Halle Bailey, une annonce qui a entraîné une vague de propos racistes.

Eurêka, le goéland faux expert en humain, sera interprété par la rappeuse Awkwafina, qui s'est fait connaître dans le film Crazy Rich Asians. Jacob Tremblay, le jeune acteur qui a ému la public dans Room, entrera dans la peau de Polochon. Selon le média américain Variety, c'est Javier Bardem qui devrait interpréter le roi Triton (Skyfall, Escobar,Mother!) tandis que Melissa McCarthy devrait incarner la terrible Ursula.

Rien n'est encore sûr pour le rôle du Prince Éric, qu'Harry Style a gentiment refusé. Mais, selon Deadline, le "musicologue très distingué de sa majesté", le crabe Sébastien, sera joué par Daveed Diggs (The Hamilton, Blindspotting).

> La petite sirene - partir là-bas

"Inspecteur Gadget"

Hé là, qui voilà ? L'Inspecteur Gadget s'apprête à reprendre du service. Selon le média américain Hollywood Reporter, Mikey Day et Streeter Seidell, deux auteurs de la célèbre émission satirique américaine Saturday Night Live, planchent sur le script d'un nouveau live-action (film avec prises de vues réelles). Pour l'instant, aucune date de tournage n'a été dévoilée, mais on sait que la production du film sera prise en charge par Dan Lin et Jonathan Eirich, tous deux producteurs d'Aladdin.



Ce célèbre dessin animé retrace les aventures d'un inspecteur maladroit qui possède tout un tas de gadgets dont il ne sait pas se servir. Aidé par sa nièce de 8 ans, Sophie, et son fidèle chien Finot, il lutte contre MAD, une organisation de malfrats dirigée par le mystérieux Dr Gang. L'humour et le générique de L'Inspecteur Gadget sont devenus cultes et la série a fait l'objet de plusieurs produits dérivés.

> Générique Inspecteur Gadget.flv Date : 09/10/2019

"Lilo et Stitch"

Le célèbre dessin animé pourrait faire son grand retour sur les grands écrans, selon les informations du média américain Hollywood Reporte. Pour s'attaquer à ce remake, c'est le scénariste Mike Van Waes qui a été choisi. Dan Lin (Ça, Lego) et Jonathan Eirich (Aladdin, Death Note) produire le film. Pour l'instant, Lilo et Stitch est annoncé pour 2020 sur la plateforme de streaming Disney+, mais aucune date ni aucune information sur le casting n'a été révélée.



Lilo et Stitch est une oeuvre culte pour Disney. Sorti en 2002, elle raconte l'histoire d'une petite orpheline (Lilo) qui adopte ce qu'elle croit être un chien, mais qui en réalité s'avère être un fugitif extraterrestre. Ce dernier, Stitch, va se lier d'amitié avec la jeune Hawaïenne qui va alors tenter de le protéger.

> Lilo & Stitch - Bande annonce [VF]

"Rose-Rouge", la sœur de Banche-Neige

Voilà une information qui intriguera nombre de fans. Selon les informations du site américain Hollywood Reporter, Disney va pointer les projecteurs sur la sœur peu connue de Banche-Neige. Le scénario original du compte sera ainsi retravaillé par Justin Merz et Evan Daugherty (Blanche-Neige et le chasseur, Divergente) et le film sera produit par Tripp Vinson (Voyage au centre de la terre, San Andreas).



Dans le conte de fées originel des frères Grimm, Blanche-Neige et Rose-Rouge, les deux sœurs n'ont rien à voir avoir (si ce n'est le nom de la première) avec les personnages de Blanche-Neige et les Sept Nains. Mais Disney compte bien introduire cette nouvelle princesse dans l'univers de la Blanche-Neige que l'on connaît. Dans ce prochain live-action, Rose-Rouge se lancera dans une quête avec les Sept nains pour sauver sa sœur de la malédiction de la pomme empoissée. Nul besoin de Prince quand on peut compter sur la famille.



> Blanche Neige et les Sept Nains - Un jour mon prince viendra (reprise) I Disney

"Le Bossu de Notre-Dame"

Quoi de mieux pour faire revivre Notre-Dame, que le retour de Quasimodo pour en faire sonner ses fameuses cloches ? Le média américain, Deadline, a révélé que Disney s’attelle à l'adaptation musicale en live-action du dessin animé Le Bossu de Notre-Dame. Cette nouvelle version du roman de Victor Hugo (Notre-Dame de Paris, 1831) sera produite par Josh Gad (La Belle et la Bête, La Reine des Neiges). David Henry Hwang (M. Butterfly) sera en charge du script, tandis qu'Alan Menken,qui avait signé la partition du film originel, et Stephen Schwartz (La Belle et la Bête,Aladdin) composeront la musique.



Se déroulant à Paris dans les années 1482, le dessin animé s'était légèrement éloigné du chef-oeuvre de Victor Hugo en se concentrant sur l'histoire d'amour entre la belle gitane Esméralda et l'orphelin bossu Quasimodo.

> Le bossu de Notre-Dame - Bande annonce officielle FR