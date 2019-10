250 chercheurs pour Notre-Dame !

publié le 01/10/2019 à 13:00

Six mois après l’incendie de la Cathédrale Notre Dame de Paris, près de 250 chercheurs sont à son chevet pour apporter leur expertise sur des thèmes très variés : la construction, l’origine des bois, l’archéologie de la charpente etc… On en parle avec Arnaud Devillard, journaliste à Sciences et Avenir.

Comment va Notre Dame ? Où en sont les travaux ? Combien de personnes y travaillent ? Se sont-ils réunis très vite après l’incendie du 15 avril dernier ? D’où viennent ces chercheurs ?

Quelles sont leurs compétences, leurs spécialités ? Plusieurs groupes e travail se sont formés ? Parmi les priorités, il y avait la modélisation 3D de ND, qui s’en est chargé et avec quels outils ? Combien de jours après l’incendie ont-ils scanné ND ? Était-ce encore dangereux ?

Comment les scientifiques ont-ils évalué les besoins en chênes ? Comment ces chênes étaient-ils taillés à l’époque ? Quelles disciplines scientifiques sont à l’œuvre pour récréer cette charpente ? La charpente de ND sera-t-elle forcément faite en bois ?



