publié le 02/02/2019 à 14:10

Sur un tapis volant ou grâce aux oreilles planantes de Dumbo, les studios Disney survolent l'année 2019 avec pas moins de trois live-action, des films en prises de vues réelles. Depuis 2010, la firme de Mickey semble avoir décidé de transformer tous ses classiques en chair et en os.



C'est Tim Burton qui a signé le premier remake de ce genre avec Alice aux Pays des Merveilles. Le succès est au rendez-vous puisqu'il rapporte plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Peu de temps après, Maléfique, le spin-off de La Belle au Bois Dormant, arrivait sur grand écran. Les studios, surfant sur la vague de l'enfance, ont ainsi sorti six films en huit ans.



Dumbo, réalisé par Tim Burton, sortira en France le 27 mars 2019. On peut aussi compter sur le Aladdin de Guy Ritchie (Sherlock Holmes) le 22 mai de la même année, et Le Roi Lion, de John Favreau (Iron Man), le 17 juillet.

"Dumbo" (27 mars 2019)

Les grandes oreilles parmi les plus célèbres de Disney. Dumbo, dont les aventures ont fait pleurer et sourire des générations de fans, s'apprête à envahir les salles obscures, devant la caméra de Tim Burton, le 27 mars 2019.

Le réalisateur de L’Étrange Noël de Monsieur Jack, Beetlejuice ou encore Edward aux mains d'argent adapte le célèbre dessin animé de Disney sorti en France en 1947.



Avec ses grands yeux ronds, l'éléphanteau fera tout pour retrouver sa maman, emmenée suite à un accident dans le cirque d'Holt Farrier (Colin Farrell). En plus de son fidèle compagnon à moustache, Timothée, Dumbo pourra compter sur Milly (Nico Parker) et Joe (Finley Hobbins), les enfants de "Monsieur Loyal", sans oublier l'acrobate Colette Marchant (Eva Green) pour retrouver sa mère et échapper au redoutable V.A Vandevere (Michael Keaton).



La bande-annonce, sur la musique de Mon tout petit (Baby Mine), chantée par la maman de Dumbo, vous donnera envie de verser une, voire plusieurs larmes.

> Dumbo Official Trailer

"Aladdin" (22 mai 2019)

Le remake du célèbre dessin-animé très swing de Disney sortira au printemps prochain. À la réalisation, Guy Ritchie à qui l'on doit Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr et Jude Law.



Dans le rôle du voleur des mille et une nuits, Mena Massoud, que l'on a pu apercevoir dans Jack Ryan. La belle Jasmine sera jouée par l'actrice britannique Naomi Scott, découverte dans une série déjà signée Disney en 2009, Life Bites.



Jafar devait être joué par Tom Hardy mais le scandale "brownface" a certainement forcé le changement. Ce sera finalement Marwan Kenzari (La Momie), un acteur néerlandais d'origine tunisienne qui interprétera le dangereux sorcier. Et pour jouer le génie jazzy, ce sera WiIll Smith, dont on a pu apercevoir le look très funky dans le magazine cinéma Entertainment Weekly.



Aucune bande-annonce n'a encore été dévoilée mais un teaser qui donne l'eau à la bouche a déjà été diffusé.

> "Aladdin", la bande-annonce

"Le Roi Lion" (17 juillet 2019)

"Hakunama tata !", pourront crier les fans du dessin animé le plus félin. C'est un projet qui était très attendu, les studios américains s'attaquent au monument de son panthéon : Le Roi Lion, sorti en 1994. John Favreau (Iron Man) est aux manettes de ce remake dont le trailer est déjà l'un des plus vus au monde.



Au casting, la production voit grand puisque Donald Glover (Solo : A Star Wars Story) prêtera sa voix à Simba, la chanteuse Beyoncé, elle, à Nala, l'amie d'enfance du lion Simba. Il seront accompagnée de Keegan-Michael Key (Pourquoi Lui?, Storks) dans le rôle de la hyène Kamari.

> Le Roi Lion (2019) - Première bande-annonce (VF)

"Mulan" (25 mars 2020)

L'héroïne "plus puissante que le feu des volcans" a elle aussi droit à son film. Le tournage de Mulan, consacrée à la légendaire guerrière chinoise, a déjà débuté. Disney a annoncé dans un communiqué que les scènes seraient tournées en Nouvelle-Zélande et en Chine".





La réalisatrice Niki Caro (Callas avec Noomi Rapace, 2015) sera à la caméra tandis que le scénario sera confié à Rock Jaffa et Amanda SIlver, les scénaristes de Jurassic World et de La Planète des singes : les origines. La comédienne et chanteuse chinoise Liu Yifei (Le Royaume Interdit, Once Upon A Time) apparaît sur la photo en costume d'époque et brandissant une épée. Une question réside : qui jouera son compagnon Mushu ?

Le premier visuel du live-action movie "Mulan" Crédit : Disney

"Maléfique 2" (27 mai 2020)

Le deuxième volet du spin-off de La Belle au Bois Dormant, sur l'une des plus anciennes méchantes de Disney, sera bientôt dans les salles obscures. Cette fois-ci, la réalisation est confiée à Joachim Ronning (Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar, 2017). Aux côtés d'Angelina Jolie et Elle Fanning, Michel Pfeiffer est confirmée au casting et jouera la reine Ingrith.



Sur son Instagram, Elle Fanning (Aurore) a publié une photo de l'ancienne Lara Croft encornée avec le sous-titre : "Amène ta mère au travail sur le tournage de Maléfique 2!"

"Cruella" (2020)

La célèbre voleuse de dalmatiens sera bientôt sur grand écran au plus grand déplaisir de Brigitte Bardot dans Cruella. En 1996 et 2000, Glenn Close s'est coupé les cheveux en deux dans les adaptations en live-action du dessin-animé culte. Pour le prochain film, dont la date précise n'est pas encore connue, ce sera au tour d'Emma Stone (La La Land) d'interpréter la jeune Cruella, bien avant la naissance des chiots tachetés.

> Les 101 Dalmatiens *Cruella d'enfer*

"La Petite Sirène" (2020)

Disney serait en train de réfléchir à une adaptation de La Petite Sirène sur grand écran. Les dirigeants en seraient aux premiers stades de réflexion.



Le dessin animé de 1989 revêt une symbolique particulière pour le studio, car, à l'époque, il avait donné le coup d'envoi à un sursaut créatif de la maison aux grandes oreilles. Il avait été suivi notamment par Aladdin, La Belle et la Bête et Le Roi Lion.



Disney aura de la compétition : un autre projet, adapté directement du conte d'Andersen, est aussi en développement chez Universal, avec Chloe Grace-Moretz dans le rôle titre.

"Le Prince Charmant"

Le Prince Charmant deviendra bientôt une réalité à l'écran. C'est le studio Mandeville qui se chargera de la réalisation. Il avait réalisé en 2017 La Belle et la Bête avec Emma Watson et Ewan McGregor. Le Prince Charmant sera donc un film centré sur cette figure si emblématique de Disney. Il se pourrait qu'il soit "un mélange" des princes rencontrés dans Blanche-Neige et les Sept Nains, La Belle au Bois Dormant et Cendrillon. Aucune date n'est pour le moment avancée mais espérons qu'un jour, Le Prince Charmant viendra...

> Blanche Neige et les Sept Nains - Un jour mon prince viendra (reprise)

"Pinocchio" (2020)

Le projet est annoncé pour 2020 mais gare aux mensonges... Au commandes de cette prochaine adaptation de l'histoire de Carlo Collodi, le scénariste Peter Hedges en salles depuis peu avec Ben is Back (2019) a été engagé par Walt Disney Pictures. Le projet est en développement depuis avril 2015. D'après le médias américain Variety, Tom Hanks (Forrest Gump) serait en pourparlers pour le rôle de Geppetto.





Outre Disney, le réalisateur de Gomorra, Matteo Garone, aurait le même projet. Primé à Cannes pour Dogman, le cinéaste italien avait mis entre parenthèse son projet pour le reprendre en automne 2018, a annoncé Variety. Guillermo del Toro est lui aussi sur le coup mais dans une version en 3D et Stop Motion pour le moment en stand-by selon Allociné.

> "Pinocchio" (1940) - La vie d'artiste

"Red-rouge", la sœur de Blanche-Neige

Tout le monde connaît Blanche-Neige, mais qu'en est-il de sa sœur Rose-Rouge ? Le personnage est bien apparu dans les contes de Grimm même si Walt Disney n'a pas décidé de le présenter dans son dessin animé iconique. Un film consacré à ce personnage méconnu est au stade de développement. Selon The Hollywood Reporter, le film racontera le combat de Rose-Rouge avec les sept nains pour sauver sa sœur après son empoisonnement par la Reine.

"Le Bossu de Notre Dame"

D'après le magazine américain Variety, la multinationale aux grandes oreilles aurait décidé de remettre le couvert avec l'histoire de Quasimodo et Esmeralda. La date n'a pas encore été dévoilée.

> Le Bossu de Notre Dame - Rien qu'un jour

L'épisode "La Nuit sur le Mont Chauve" dans "Fantasia"

En 2010, Nicolas Cage était à l'affiche de L'Apprenti Sorcier, remake en live-action de la célèbre scène de Fantasia (1940) illustrant un Mickey débordé par des balais envoûtés. D'après le magazine américain Hollywood Reporter, les studios Disney ont l'intention de mettre en images un autre épisode : La Nuit sur le Mont Chauve. Terrifiante séquence, bien différente de celle des hippopotames en tutu de la Danse des Heures.

> "La Nuit sur le Mont Chauve", extrait de "Fantasia" (1941)