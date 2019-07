"La Petite Sirène" : Melissa McCarthy devrait incarner la terrible Ursula

publié le 01/07/2019 à 21:52

D'après nos confrères américains du magazine Variety, la comédienne Melissa McCarthy serait en pleine négociation pour jouer le rôle de la cruelle Ursula dans l'adaptation en live action de La Petite Sirène. La sorcière aux cheveux blancs, mi-femme, mi-pieuvre qui vole la voix d'Arièle contre des jambes humaines est probablement l'une des méchantes les plus célèbres du panthéon Disney.

Son physique particulier, ses deux murènes et son contrat faustien ont participé de la création de la légende. Le public français a, plus que les Anglo-saxons, bénéficié d'une voix d'exception puisque c'est Micheline Dax et sa voix grave et pleine de sarcasme qui s'est chargée du doublage pour le dessin-animé de 1989.

Melissa McCarthy s'est fait connaître en jouant de très nombreux rôles comiques, d'abord dans excellente série Gilmore Girls puis dans les films Mes meilleures amies ou SOS Fantômes. Mais l'actrice est capable de faire autre chose que de la pure comédie. Dans Can You Ever Forgive Me? (2018), elle fut nommée pour le Golden Globe et l'Oscar de la meilleure actrice pour un rôle bien plus sérieux.

Reste à savoir si elle aura le talent nécessaire pour chanter Pauvres âmes infortunées, la chanson culte de la sorcière.

> La Petite Sirène - Pauvres âmes infortunées I Disney

La chanteuse Lizzo, qui espérait obtenir ce rôle, a publié un message pour faire connaître sa tristesse tout en soulignant ses talents de chanteuse. Si les contrats ne sont pas encore signés, il semblerait néanmoins que Disney se dirige plus vers un profil d'actrice que vers celui d'une chanteuse pour la prochaine Ursula.