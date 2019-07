publié le 10/07/2019 à 12:31

Pour son prochain film, le réalisateur de Gomorra (Grand Prix du jury du festival de Cannes 2008) et Dogman (Prix d'interprétation masculine du Festival de Cannes 2018) s'est attaqué à Pinocchio, le personnage créé par un journaliste et auteur italien, Carlo Collodi, en 1881.

La bande-annonce présente un univers inquiétant et fantastique, beaucoup plus sombre que le dessin animé Disney de 1940. Dans une ambiance enchantée, Roberto Benigni (La vie est belle, To Rome with Love) incarne Geppetto donnant vie à un petit garçon de bois, qui va s'enfuir et rencontrer toutes sortes de personnages fantastiques et certains humains dont la française Marine Vacht (Jeune et jolie).

"Le défi est de réaliser un film basé sur un livre classique mais qui soit pertinent aujourd'hui", a déclaré le réalisateur dans une interview pour Variety. Si la bande-son et les personnages mi-humains, mi-animaux apparaissent comme féeriques dans la bande-annonce, le film s'annonce noir.

Matteo Garrone n'est pas le seul à adapter le personnage italien au cinéma. Guillermo Del Toro sortira en 2020 un film Pinocchio en stop-motion, sur Netflix.