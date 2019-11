publié le 25/08/2019 à 07:00

Annoncée depuis des mois, Disney+, la plateforme de streaming Disney qui veut concurrencer Netflix arrivera en novembre 2019. Elle sera d'abord accessible dès le 12 novembre aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Puis à partir du 19 novembre en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Le public français devra se montrer un peu plus patient, puisque Disney+ n'arrivera qu'au cours du premier trimestre de 2020. Disney+ regroupera toute l'offre familiale de Disney de sa vidéothèque de films et de séries, à tout le contenu de National Geographic en passant par les films produits par les studios appartenant au royaume de Mickey (Pixar, Disney, Marvel, la franchise Star Wars).

Pour rendre sa plate-forme la plus accessible possible, Disney a aussi dévoilé dans son communiqué, relayé par le média The Verge, les grandes plates-formes de distribution et les appareils sur lesquels elle sera accessible. Disney a ainsi signé des accords avec Apple TV, Android TV, Roku streaming players et Roku TV. Les appareils qui permettront d'emporter votre Disney+ au quotidien sont les traditionnels Ipad, Iphone et mobiles Android, sans oublier les consoles PlayStation 4 et Xbox One, sans oublier le Chromecast (clé et boîtier de streaming).

