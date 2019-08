"Le Roi Lion 2019" : 3 bonnes raisons d'aller voir le nouveau film de Disney

publié le 18/08/2019 à 16:35

La version en live-action du classique de Disney remporte un franc succès dans les salles de cinéma françaises. Réalisé par Jon Favreau (également réalisateur du Roi de la Jungle), Le Roi Lion est le film d'animation le plus rentable de tous les temps et le plus gros succès de Disney en dehors des Marvel et de la saga Star Wars. Il est sorti en salles le 17 juillet 2019 en France.

La magie est intacte près de 25 ans après le dessin animé, qui a longtemps été considéré comme un des plus grands succès en matière de film d'animation. Un quart de siècle plus tard, les animaux de la savane sont de retour. Disney a décidé de l'adapter en live-action, comme Le Livre de la Jungle, Alice au pays des merveilles, La Belle et la Bête et bientôt Mulan. Mufasa, Simba, Nala, Scar, Rafiki et Pumba sont de retour pour nous faire rêver.

Alors que Le Roi Lion est sur le point de dépasser les 8 millions d'entrées cumulées en France, nous revenons sur les raisons pour lesquelles ce film est un "must-see".

1. C'est une prouesse technique

Le film a entièrement été créé avec des images de synthèse et des prises de vue réelles. Comme l'a soulevé notre journaliste cinéma Stéphane Boudsocq, les animaux sauvages sont parfaitement reproduits et ces images permettent au spectateur le plus passionné de douter de ce qui est réel et de ce qui a été créé en images de synthèse.

"C'est un film fait main", a confié Jon Favreau lors d'une conférence de presse, dont les propos ont été rapportés par CNN. "Il y a des animateurs qui travaillent sur chacune des prises, sur chaque plan, chaque partie de l'environnement que vous voyez dans le film - à part quelques plans qui sont purement photographiques. Mais tout le reste a été modelé de zéro par des artistes", a-t-il expliqué.

2. C'est un film adapté aux petits et aux grands

À quelques exceptions près, le film reprend un certain nombre de plans du dessin animé de 1994, ce qui a plusieurs effets. D'un côté, cela permet aux plus grands fans du dessin animé de retrouver leur classique, mais cela permet aussi aux adultes d'apprécier différemment le film. L'approche "documentaire" du film efface en effet le côté "caricatural" qui pouvait déranger certains adultes et permet une nouvelle lecture.



Dans le film, on retrouve tous nos classiques. Simba est présenté par Rafiki au reste des animaux de la savane qui se prosternent devant lui au son de L'histoire de la vie. Timon et Pumba sont également de retour avec Hakuna Matata, et Nala retrouve Simba au moment de L'amour brille sous les étoiles.

> Le Roi Lion comparaison 2019 vs 1994 FR

3. C'est un film engagé pour la protection de l'environnement

Nous en parlions déjà ici, la nature, les animaux et la protection de l'environnement sont des thèmes centraux de l'histoire du Roi Lion. Stéphane Boudsocq indique que le live-action nous "montre avec splendeur ce que l'homme, dans sa folie énergivore, est en train de faire disparaître". Pour ce film, le réalisateur Jon Favreau a cherché à être au plus proche de la nature. Il est même allé jusqu'à changer l'apparence de Rakifi, pour qu'il ressemble davantage à un animal de la jungle connu : le mandrill.



Pour terminer, Elton John et Beyoncé y interprètent de nouvelles chansons inédites respectivement intitulées Never Too Late et Spirit.

> Elton John - Never Too Late (From "The Lion King"/Audio Only) Date : 16/08/2019