publié le 13/08/2019 à 15:03

Certains spectateurs l'ont remarqué : Rafiki n'est plus le même. Dans la version live-action du Roi Lion, Jon Favreau a corrigé une "erreur" du dessin animé de 1994. Pour rendre l'animal plus réaliste, le réalisateur a choisi de raccourcir la queue du sage de la savane.

Rafiki est un singe solitaire qui vit au creux d'un arbre, en ermite. Dans le dessin animé culte de 1994, si son espèce n'a jamais été confirmée, on l'imaginait proche du mandrill, apparenté au babouin.

Or, le primate coloré n'a pas de longue queue comme celle de Rafiki, elle fait dans les 7 centimètres, tout au plus. Dans la version live-action, le réalisateur lui a donc raccourci. La production a aussi coupé une réplique que Rafiki lance à Simba : "Ça veut dire que je suis un babouin, et toi pas", pour que Rafiki soit officiellement un mandrill.

La nouvelle version de ce classique des dessins animés Disney a dépassé La Reine des Neiges au box-office des films d'animation, atteignant 1,3 milliards de dollars, contre 1,276 milliards pour Le Reine des Neige. C'est le 12e film le plus rentable au monde.