publié le 26/08/2019 à 13:08

Les Disneyland du monde entier vont s’agrandir et changer leurs visages. Lors de la grande messe de Disney, la D23, le gréant américain du divertissement a dévoilé de nombreuses photos de ses prochains espaces. Disneyland va construire de nouveaux espaces dédiés à ses franchises les plus cultes (et lucratives) : La Reine des Neiges, Star Wars ou encore Marvel et ses Avengers.

Avec l'immense succès d'Avengers: Infinty War et Endgame, le public était particulièrement impatient de découvrir les nouveaux espaces et les attractions flambant neuves. Les parcs de Californie et de Paris auront leur Avengers Campus grandeur nature. Une attraction W.E.B. inspirée par Spider-Man sera créée (Disney n'a pas pu récupérer Tom Holland dans son MCU mais semble autorisé à développer des attractions autour du personnage), le Sanctum du sorcier Doctor Strange aussi et toutes une série de bâtiments de service (comme des hôtels et des restaurants) reprendront les codes graphiques du Marvel Cinematic Universe. Les amoureux du Wakanda, des nébuleuses des Gardiens de la Galaxie ou des expériences d'Ant-Man seront comblés.

Les premiers éléments seront accessibles au public en 2020 et le projet de construction durera plusieurs années. Le projet a été évalué à plus de 2 milliards d'euros de développement.