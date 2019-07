publié le 09/07/2019 à 20:01

Une nouvelle voix s'élève pour défendre Halle Bailey, la jeune chanteuse désignée par Disney pour incarner Ariel dans l’adaptation en live-action de son classique La Petite Sirène. Et pas n'importe voix, puisqu'il s'agit de celle de Jodi Benson, l'interprète de l'héroïne dans le dessin-animé original de 1989.

Invitée samedi 6 juillet à donner son avis, devant un parterre de fans à la Florida Supercon, à propos de la polémique née du choix de Disney - celui d'avoir opté pour une Afro-Américaine afin de camper la jeune sirène à l'écran - Jodi Benson, citée par USA Today, n'a pas hésité une seconde : "Je pense que l’esprit d’un personnage est ce qui compte vraiment", a-t-elle assuré, avant de poursuivre avec humour, "Disons-le, je suis très, très veille. Quand je chante 'Part of Your World,' ('Partir là-bas', dans la version française), si vous me jugiez par mon apparence (actuelle), ça pourrait changer la façon dont vous interprétez la chanson mais si vous fermez les yeux, vous pouvez encore entendre l’esprit d’Ariel...".

L'actrice désormais âgée de 57 ans voit dans cette nouvelle version l'occasion de redécouvrir le film, et fait confiance à Disney pour rester fidèle à ses exigences artistiques : "Je sais que Disney a à cœur de raconter des histoires. C’est vraiment ce qu’elle essaie de faire. Ils veulent communiquer (...) pour que nous puissions retomber amoureux du film."

Après Ariel, son premier doublage, la comédienne américaine a prêté sa voix à de nombreux personnages bien connus du grand public, tels que Poucelina dans le film d'animation éponyme, le robot Weebo de Flubber, ou encore les poupées Barbie des films Toy Story.