Tom Hanks en pourparlers pour incarner Geppetto dans "Pinocchio" en live-action

publié le 30/11/2018 à 17:58

Disney pourrait s'offrir les talents de Tom Hanks pour incarner le célèbre ébéniste et marionnettiste italien Geppetto dans le remake en chair et en bois de Pinocchio. C'est le site spécialisé Collider qui a annoncé que l'acteur américain, déjà récompensé par deux Oscars, avait entamé des discussions préliminaires avec Disney et le réalisateur du film Paul King (Paddington). Pour l'heure, aucun contrat n'est signé et le géant américain du divertissement n'a pas confirmé officiellement cette information.



Il s'agirait d'un nouveau film en live action dans la droite ligne de La Belle et la Bête et du futur Roi Lion. L'année 2019 devrait, avec ce dernier film, compter au moins trois résurrections des grands classiques de Disney puisque Aladdin et Dumbo sont déjà prévus pour 2019. D'après Collider, le budget fixé pour le projet est de 150 millions de dollars et la production devrait commencer ses travaux à l'été 2019. Nous avons déjà hâte de découvrir celle qui incarnera la célèbre Fée bleue, qui fera la voix de Jiminy Cricket et qui entonnera la chanson qui accompagne tous les films Disney depuis plus d'un demi-siècle : When You Wish Upon a Star.

> Disney's "Pinocchio" - When You Wish Upon a Star