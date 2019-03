VIDÉO - "Aladdin" : une longue bande-annonce pleine d’action et de chansons

publié le 12/03/2019 à 16:11

Aladdin révèle encore toutes ses couleurs, son style et ses chansons. Après plusieurs trailers énigmatiques ou très brefs, Disney vient de dévoiler ce mardi 12 mars 2019 la grande bande-annonce de son remake d'Aladdin en prise de vue réelle.



Toutes les grandes scènes du dessin animé sont présentes : la course avec les gardes du palais au début, la caverne de la lampe, le tapis volant et les tableaux musicaux pour les chansons cultes Prince Ali et Ce rêve bleu.

En plus des séquences que chaque fan de Disney peut espérer, Aladdin version 2019 semble promettre des scènes façon comédie romantique (le tout ponctué de l'humour du génie Will Smith) et des chorégraphies qui n'ont rien n'a envier aux danses millimétrées et colorées de Bollywood.

Couleurs, effets spéciaux, scènes d'action dans les rues d'Agrabah et dans les airs... Aladdin promet du grand spectacle. Le film sortira dans les salles obscures françaises le 22 mai 2019.

Check out the new poster for Disney’s #Aladdin. See it in theaters May 24. pic.twitter.com/XlLCWxdulh — Disney’s Aladdin (@disneyaladdin) 12 mars 2019