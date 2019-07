publié le 04/07/2019 à 16:44

Elle va incarner la petite sirène Ariel au cinéma. Halle Bailey, 19 ans, était un choix évident pour Rob Marshall, le réalisateur et producteur de cette adaptation en live-action du film culte de Disney. "Après une recherche intensive, il était clair que Halle possédait cette rare combinaison de l'esprit, du cœur, de la jeunesse, de l'innocence et de la substance, en plus d'une glorieuse voix, toutes les qualités intrinsèques nécessaires pour jouer ce rôle emblématique".

Actrice et chanteuse, Halle Bailey, va ainsi être la première femme noire à incarner une princesse Disney en chair et en os au cinéma, plus de 20 ans après la diffusion du téléfilm La Légende de Cendrillon, incarnée par la chanteuse Brandy. "Un rêve devenu réalité", a-t-elle réagit sur ses réseaux sociaux.

La nouvelle a été largement applaudie par de nombreuses personnalités aux États-Unis, félicitant Disney de donner l'opportunité aux petites filles noires ou métisses de se reconnaître enfin dans une de leurs héroïnes. D'autres personnes au contraire, critiquent le choix du studio, arguant qu'Ariel ne peut pas être autrement que blanche et rousse, comme dans le dessin animé. Cette polémique n'est pas sans rappeler le débat qui avait eu lieu concernant l'actrice incarnant Hermione Granger au théâtre pour la pièce Harry Potter et l'enfant maudit.

dream come true... ¿¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) July 3, 2019

Pourtant, Halle Bailey a bien tout de la candidate idéale pour incarner ce personnage.

1. Fan de Beyoncé, elle devient avec sa sœur la protégée de la reine du R'n'B

Halle Bailey est connue pour être la moitié du duo qu'elle forme avec sa sœur, de dans ans son aînée : Chloe x Halle. Les deux jeunes femmes ne se quittent jamais et apparaissent ensemble pour la première fois sur Youtube en 2008. Silhouettes frêles d'enfants, leurs voix sont pourtant déjà assurées, puissantes et justes. Elles portent la même tenue et leur joie de partager la scène est évidente.

> Chloe x Halle - "Love Is You" Live

Les années suivent et les reprises se multiplient. Whitney Houston, Adele, Nina Simone, Rihanna mais aussi, et surtout, Beyoncé. Les deux sœurs reprennent plusieurs chansons de leur idole et c'est grâce à l'une d'entre elles, que leur destin va changer.



Le 22 décembre 2013, elles postent une reprise de Pretty Hurts qui devient rapidement vitale et leur permet d'être repérées par Beyoncé elle-même. Depuis, Chloe et Halle ont sorti deux albums, dont le dernier est sorti via le label de Queen B et a été entièrement écrit et produit par leurs soins, elles ont accompagné à deux reprises Beyoncé en tournée et ont également ajouté une corde à leur arc d'artiste : la comédie.

> Beyonce - "Pretty Hurts (Chloe x Halle Cover)"

Chloe et Halle ont en effet composé le générique de la série grown-ish, et font partie du casting principal où elles interprètent Skyler et Jazlyn, deux sœurs jumelles et amies de Zoey, personnage principal de la série incarnée par Yara Shahidi, autre prodige du divertissement aux États-Unis.



La série permet d'aborder des sujets politiques permettant à Chloe et Halle de porter des messages engagés. Si elles se font discrètes sur les réseaux sociaux ou dans les interviews au sujet des droits des femmes ou de la lutte contre le racisme par exemple, les deux sœurs prouvent par leurs choix artistiques et de carrière qu'elles s'inscrivent définitivement dans ces deux mouvements.

Un engagement par l'action plus que par les mots

Dans leurs morceaux, Chloe et Halle portent la voix de leur génération, celle qui s'élève contre le racisme, le sexisme, le harcèlement et les violences, celle qui apprend à grandir en tant que jeunes femmes et à cultiver l'amour de soi.



Elles ont par ailleurs écrit un chanson pour la série Dear White People, qui parle des questions raciales dans une grande université américaine et pour Un raccourci dans le temps, film d'Ava Duvernay. "Je pourrai être une guerrière. Oui je suis une guerrière", chante le duo.

Chloe et Halle Bailey le 10 février 2019 aux Grammy Awards, à Los Angeles Crédit : Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Dans une interview pour Vulture, Chloe et Halle donnaient leur point de vue sur la terme "woke", qu'on pourrait traduire par "éveillé" pour définir le point de vue de quelqu'un sur les questions raciales. "La plupart des jeunes sont éveillés", expliquait Halle tandis que Chloe ajoutait que, pour elle "être éveillé n'était pas une question de mots mais d'actions, qu'il s'agisse de donner son point de vue dans son art ou de se rassembler avec un groupe de jeunes pour changer le monde".



Grâce à leurs chansons, leur implication dans le monde de la musique et leurs choix de carrière, Chloe et Halle ne clament pas qu'elles changent la donne, elles le font tout simplement. Le rôle de Halle dans le prochain Disney n'est qu'un exemple de plus.