VIDÉO - "La Belle et le Clochard" : découvrez le premier teaser de l'adaptation

Lady and the Tramp | Official Trailer | Disney+ | Streaming November 12

publié le 24/08/2019 à 11:16

La D23 Expo, aka la grand-messe de Disney, était l'occasion rêvée, vendredi 23 août, pour dévoiler les images du premier teaser de l'adaptation de La Belle et le Clochard, sorti en 1995.

Comme les précédentes adaptations de ses célèbres dessins animés, comme La Belle et la Bête ou Cendrillon, les scènes de ce film de La Belle et le Clochard resteront fidèles au scénario original. Il a été tourné avec de vrais chiens, dont Monte et Rose, qui reprendront respectivement les rôles de Clochard et Lady. Dans la version originale, ce sont les acteurs Tessa Thompson et Justin Theroux qui prêteront leur voix à ce couple à quatre pattes.

Disney a ajouté que tous les chiens ayant joué dans le long-métrage ont été sauvés de l'abandon et ont été adoptés par des membres de l'équipe de tournage. Le film sera disponible lors du lancement de Disney+ le 12 novembre prochain.