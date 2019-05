publié le 14/05/2019 à 15:43

La sorcière de La Belle au Bois Dormant est de retour. Angelina Jolie incarne la terrible Maléfique pour la seconde fois. Après un premier film à la sauce "origin story" qui racontait la jeunesse méconnue de la sorcière, Maléfique : Le Pouvoir du Mal veut exploiter l'aspect plus sombre de la personnalité de l'une des plus iconiques méchantes de l'univers Disney.



Angelina Jolie ne sera pas simplement face à la princesse Aurora, jouée par Elle Fanning. C'est un duel de reines qui semble se profiler avec Maléfique d'un côté et la reine Ingrith de l'autre, incarnée par l'impérieuse Michelle Pfeiffer. Les acteurs Chiwetel Ejiofor (12 Years A Slave), Ed Skrein (Game of Thrones), Robert Lindsay ou Harris Dickinson seront aussi au casting.

C'est le réalisateur norvégien Joachim Rønning (Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar) qui reprend le flambeau après Robert Stromberg qui avait supervisé le premier Maléfique sorti en 2014. Maléfique : Le Pouvoir du Mal sera dans nos salles obscures le 16 octobre 2019.