Disney va adapter "Inspecteur Gadget" en live-action

publié le 07/10/2019 à 16:10

Hé là, qui voilà ? L'Inspecteur Gadget s'apprête à reprendre du service. Selon le média américain Hollywood Reporter, Mikey Day et Streeter Seidell, deux auteurs de la célèbre émission satirique américaine Saturday Night Live, planchent sur le script d'un nouveau live-action (film avec prises de vues réelles). Pour l'instant, aucune date de tournage n'a été dévoilée, mais on sait que la production du film sera prise en charge par Dan Lin et Jonathan Eirich, tous deux producteurs d'Aladdin.

Ce célèbre dessin animé retrace les aventures d'un inspecteur maladroit qui possède tout un tas de gadgets dont il ne sait pas se servir. Aidé par sa nièce de 8 ans, Sophie, et son fidèle chien Finot, il lutte contre MAD, une organisation de malfrats dirigée par le mystérieux Dr Gang. L'humour et le générique de L'Inspecteur Gadget sont devenus cultes et la série a fait l'objet de plusieurs produits dérivés.

On ne compte plus les adaptations en jeux vidéo, livres et séries d'animation et films, dont on retiendra surtout le live-action sorti en 1998 (et sa suite en 2003).

> Inspecteur Gadget - Générique en entier

Disney va s'attaquer à plusieurs remakes

L'inspecteur Gadget n'est qu'un maillon parmi la longue chaîne d'adaptations que compte produire Disney. En effet, le géant américain prépare des remakes des grands classiques des studios Fox, qu'il a récemment racheté, dont Maman, j'ai raté l'avion grand classique des années 1990, Treize à la douzaine, Journal d'un dégonflé ou encore La Nuit au musée.

Le PDG de la firme, Bob Iger, a également annoncé l'arrivée prochainement de vingt-cinq séries originales et plus de dix films originaux.