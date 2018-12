EN DIRECT - "Gilets jaunes" : alerte maximale avant l'acte 4 de la mobilisation

publié le 07/12/2018 à 12:10

L'exécutif se prépare à un samedi noir. À la veille de la quatrième journée de mobilisation des "gilets jaunes", des violences encore plus importantes que celles perpétrées samedi 30 novembre sont redoutées.



"Au regard de ce qu'il s'est passé les samedis précédents, je ne vous cache pas que nous sommes inquiets", a par exemple déclaré sur RTL Rémy Heitz, le procureur de la République de Paris ce vendredi 7 décembre.

Pour tenter d'éviter tout débordement, 89.000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés à travers tout le pays, a annoncé jeudi 6 décembre Édouard Philippe. 8.000 policiers et gendarmes seront déployés dans la capitale. Par ailleurs, le Premier ministre a confirmé l'utilisation d'une "douzaine de véhicules blindés de la gendarmerie" qui ont par exemple servis à Notre-Dame-des-Landes, "parce que nous avons en face de nous des gens là pour casser", a justifié le locataire de Matignon.

Suivez l'évolution de la journée en direct

12h32 - À la suite des violences de samedi 30 novembre, deux enquêtes pour homicides volontaires ont été ouvertes et confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, selon des sources proches de l'enquête. L'une d'elle porte sur le policier lynché par des manifestants près de l'Arc de triomphe.



12h21 - Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il allait déposer plainte contre Nicolas Dupont-Aignan pour avoir "accusé les forces de l'ordre de se mêler aux casseurs le 1er décembre".



12h16 - L'Élysée oppose une fin de non recevoir au collectif des "gilets jaunes libres", indique France inter. Ces gilets jaunes "modérés", parmi lesquelles figurent Jacline Mouraud et Benjamin Cauchy avaient demandé à être reçus par Emmanuel Macron ce vendredi 7 décembre.

12h10 - Bonjour à tous et bienvenue sur RTL.fr, à la veille de cette quatrième journée de mobilisation des "gilets jaunes".