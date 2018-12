et AFP

publié le 07/12/2018 à 20:30

Une ville morte pour le samedi de tous les dangers ? Une grande partie des musées seront fermés toute la journée. Après le Louvre, le Musée d'Orsay, le Grand Palais ou le Musée d'Art moderne de la Ville de Paris, d'autres établissements, comme le Centre Pompidou, le musée du quai Branly, le musée Marmottan mais aussi la Fondation Louis Vuitton ont indiqué vendredi qu'ils n'ouvriraient pas leurs portes en raison des manifestations des "gilets jaunes" prévues samedi.



Les principaux monuments parisiens seront fermés : outre l'Arc de Triomphe, objet de dégradation samedi dernier, le Panthéon, la Conciergerie, la Sainte-Chapelle, les Tours de Notre-Dame, la Chapelle expiatoire et le Palais Royal n'ouvriront pas leurs portes, a annoncé le Centre des monuments nationaux. La Tour Eiffel, déjà fermée le samedi 24 novembre, ne sera pas ouverte non plus.

Côté spectacles, l'Opéra (Garnier et Bastille), le théâtre Marigny, la Comédie-Française (sauf le Vieux Colombier), l'Odéon (dans le VIe arrondissement) et le théâtre des Champs-Élysées ont annulé leurs représentations de samedi. Les grands magasins parisiens comme les Galeries Lafayette Haussmann et Montparnasse ainsi que le BHV Marais et les différentes enseignes du groupe Printemps seront fermés samedi.

En régions, la ville de Bordeaux a décidé de fermer une dizaine d'établissements culturels et lieux publics, dont la grande bibliothèque de Bordeaux-Mériadeck, le musée d'Aquitaine, le musée des Beaux-Arts, le musée des Arts Décoratifs et du Design, mais aussi le Jardin Botanique et l'opéra.

Rencontres sportives

Six matchs de la 17ème journée de ligue 1 qui devaient se tenir ce week-end, ont été reportés. Cela concerne les matchs PSG-Montpellier, Toulouse-Lyon, Monaco-Nice, Saint-Étienne-Marseille, Angers-Bordeaux et Nîmes-Nantes. Plus de la moitié des matchs de cette journée seront donc reportés à une date ultérieure.

Marche pour le climat

Le parcours de la marche pour le climat a été modifié, pour éloigner l'événement des Champs-Élysées où des "gilets jaunes" ont de nouveau appelé à manifester. Elle partira finalement à 14 heures de Nation et se terminera par un rassemblement place de la République, alors qu'elle devait à l'origine démarrer du Trocadéro, en direction du Champ-de-Mars.



Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait appelé lundi à suspendre l'événement, après les heurts du week-end sur les Champs-Élysées, mais les initiateurs de la marche climat, prévue de longue date, lui avaient répondu par la négative.

Téléthon

Le grand rendez-vous caritatif en faveur de la lutte contre les maladies rares a dû modifier son programme. Le grand plateau de France Télévisions qui devait être installé en extérieur, place de la Concorde, et donc en bas des Champs-Élysées, sera remplacé par un tournage en studios.



Plusieurs événements ont été annulés par précaution, comme la "Marche des maladies rares" prévue samedi midi au Jardin du Luxembourg, à Paris, ou le "village du Téléthon" qui devait être implanté à Bordeaux.