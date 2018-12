publié le 07/12/2018 à 14:13

Cette image a choqué sur les réseaux sociaux. En pleine manifestations des lycéens, une photo a été prise au moment de l'arrestation de 151 jeunes à Mantes-la-Jolie (Yvelines), après deux jours très tendus. On y voit quelques-uns de ces jeunes, alignés en rang, genoux à terre, mains derrière la nuque, encadrés par des policiers.



Contactée par RTL, Frédérique Rolet, secrétaire générale du syndicat enseignant SNES-FSU, se dit choquée, non seulement que l'image ait été diffusée, mais surtout "qu'elle existe". Selon elle, la police procède "sans aucun discernement", et arrête des étudiants en lieu et place des casseurs qui se sont glissés dans le mouvement. Pour elle, "il est plus facile d'arrêter des lycéens que des casseurs".

"Ces jeunes, quand ils ont protesté, quand ils ont dit leur inquiétude par rapport à Parcoursup, à la réforme du bac, du lycée et des suppressions de postes", on leur a rétorqué qu'il n'y aurait pas de changement. La syndicaliste conclut en expliquant qu'"on ne peut pas remettre en cause ce droit pour des jeunes à qui l'on dit que le droit de manifester est légitime dans ce pays".