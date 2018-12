publié le 07/12/2018 à 16:21

Une semaine après l'acte 3 des "gilets jaunes", au cours duquel des violences et dégradations ont été commises, six personnes en lien avec ces événements à Paris ont été interpellées ce vendredi 7 décembre au matin. Les six hommes, âgés de 22 à 30 ans, sont liés à la mouvance d'ultradroite selon plusieurs sources contactées par RTL.



L'enquête est ouverte pour "association de malfaiteurs en vue de commettre des violences sur personne dépositaire de l'autorité publique" et pour "dégradations". Ils sont soupçonnés d'avoir prémédité et participé aux violences survenues samedi dernier dans le quartier de l'Arc de Triomphe à Paris. Ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire parisienne.

Ils ont été arrêtés dans plusieurs régions françaises : à Paris, dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, le Haut-Rhin et le Rhône, par la Direction régionale de la police judiciaire de Paris et la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Leur identification a notamment été rendue possible par des photos et des vidéos. La PJ parisienne a été saisie de plus de 20 enquêtes après les manifestations du samedi 1er décembre.

412 interpellations avaient eu lieu dans la foulée du week-end dernier après les violences à Paris. Et le procureur de la capitale a prévenu : "Il y aura encore des interpellations et sur la base notamment des vidéos, des témoignages que nous avons recueillis, (...), la police judiciaire interpellera des personnes auteures d'infractions", a-t-il indiqué. "Ce n'est pas le régime du 'pas vu pas pris'", a conclu Rémi Heitz au micro de RTL.