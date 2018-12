publié le 07/12/2018 à 08:16

Stéphane est CRS, il a 38 ans. Il était sur les Champs-Élysées la semaine dernière, et il sera de nouveau en service pour les manifestations du samedi 8 décembre. Cette fois, il redoute le pire de la part des "gilets jaunes".



"On sait que la violence va monter encore d'un cran, ça va être très dur", explique-t-il. "Les casseurs sont là pour nous détruire, pour nous nuire, nous blesser voire nous tuer. On ne se laissera pas faire (...) On appelle au calme, on n'a pas envie que ça se finisse dramatiquement".

Le policier insiste aussi sur le ras-le-bol général que les forces de l'ordre ressentent face à la violence des mouvements. "Nous ne sommes pas les choix politiques : ce n'est pas parce que les hommes politiques ont pris une décision que nous acceptons forcément. On a le rôle-tampon de la société qui fait qu'on ramasse tout sur la gueule. Et nous aussi on en a marre".

C'est extrêmement rare qu'un policier se confie ainsi. Il évoque également sa vie de famille qui subit, elle aussi, indirectement, les manifestations. "Personnellement, ma femme a peur. En plus de 10 ans de vie commune, c'est la première fois qu'elle m'a demandé de ne pas travailler (...) On est d'accord avec les gilets jaunes. On vit la même chose, on a des factures à payer. Policier, ce n'est pas forcément un métier facile, ce n'est pas une situation où on gagne bien sa vie", déclare-t-il.



Comme Stéphane, ce sont 89.000 policiers et gendarmes qui seront déployés demain, dont 8.000 rien qu'à Paris, soit 3.000 de plus (pour la capitale) que le week-end dernier. Les forces de l'ordre pourront aussi s'appuyer sur des blindés, comme l'a confirmé jeudi 6 décembre le Premier ministre.

À écouter également dans ce journal

Gouvernement - Emmanuel Macron lui s'exprimera en début de semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi matin Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale.



Lycées - Les syndicats de lycéens appellent eux à manifester dès ce vendredi 7 décembre. Après les incidents de la veille, plusieurs établissement ont d'ores et déjà annoncé qu'ils resteraient fermés. Sur RTL, le secrétaire d'État à la jeunesse appelle au calme.



Justice - Un rendez-vous peut-être capital dans l'affaire Daval. Les confrontations entre Johnathan le mari et sa belle famille. La mère d'Alexia nous confiait, il y a quelque semaines, qu'elle espérait bien le faire revenir sur sa dernière version : celle du complot familial.