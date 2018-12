publié le 07/12/2018 à 18:00

Qu'est-ce qui fait tenir les "gilets jaunes" ? Les revendications bien sûr, le désir de faire bouger les choses, mais aussi les rapports humains. Une solidarité qui donne une dimension conviviale à leur combat.



À Bettignies (Nord), le long d'une route reliant la France à la Belgique, des "gilets jaunes" de la première heure se sont aménagés un camp de fortune pour vivre mieux les longues journées de mobilisation. "On a notre petite maison, on a tout, on fait avec et on s'entraide entre nous", explique David.

Parmi eux, Lucas, 19 ans, ouvrier en usine, s'occupe de trier les victuailles amenées quotidiennement par des automobilistes de passage."Ce sont des personnes inconnues, des passants, qui nous ont déposés de la nourriture, des boissons. Ils ont fait un geste. C'est touchant".

Nicole, une automobiliste retraitée, s'est justement arrêtée sur le bord de la route pour faire un petit geste. "Ça va mal en France (...) On s'en rend compte dans tout, dans le pouvoir d'achat, dans les retraites", déplore-t-elle.

"On ne lâchera rien"

Feu de camp, dortoir, espace cuisine, ce micro-foyer fait de palettes et de plastique a contribué à créer entre eux des liens très forts. "La famille, il y a des liens, on s'entraide et c'est ce qui est en train d'arriver ici", constate David.



Un phénomène qui pour Jean-François Amadieu, sociologue, trouve son explication dans les valeurs communes partagées par ces manifestants : "Dans une action qui dure, il y a évidemment la constitution de liens, de liens d'amitié, une solidarité qui se crée".



Une amitié nouvelle qui est aussi source de motivation après plus de 20 jours de mobilisation. "Ce sont des bons moments comme ça malgré tout, malgré ce qui se passe. qui font qu'on arrive toujours à garder le sourire (...) On ne lâchera rien", affirme cette "gilet jaune". Des liens forts tissés dans la lutte, de quoi tenir jusqu'à Noël s'il le faut.