"Gilets jaunes" : Éric Drouet retire son appel à manifester sur les Champs-Élysées

publié le 07/12/2018 à 18:07

Après avoir appelé à manifester sur l'avenue des Champs-Élysées, et avoir provoqué la polémique en déclarant qu'il n'hésiterait pas à "rentrer" dans le palais de l'Élysée s'il passait à côté lors de la manifestation, Éric Drouet, ex-porte parole du mouvement des "gilets jaunes", a revu sa position. Sur RTL, il appelle désormais à manifester le 8 décembre sur le périphérique parisien.

"On essaye de se détacher de tout ce qui est mis en place pour associer les 'gilets jaunes' aux casseurs et on voulait faire ce coup-là d'aller sur le périphérique vu qu'il n'y a rien à casser et se détacher de tout ça", explique-t-il.



Après ses propos polémiques sur le fait de se rendre à l'Élysée pour "l'acte IV" de la mobilisation du mouvement contestataire, l'homme est visé par une enquête pour "provocation à la commission d'un crime ou d'un délit" et "organisation d'une manifestation illicite", a annoncé le parquet le 7 décembre.