publié le 06/12/2018 à 20:24

Ses précédentes annonces n'avaient pas suffit à convaincre les "gilets jaunes" de mettre un terme à leur mouvement. Le 4 décembre dernier, Édouard Philippe avait annoncé un moratoire sur la hausse des prix du carburant, c'est-à-dire une pause des trois mesures fiscales devant entrer en vigueur le 1er janvier 2019 : la hausse de la taxe carbone, sur l'essence, le fioul et le diesel.



Mercredi 5 décembre, l'Élysée est allé plus loin encore, annonçant l'"annulation" des augmentations de taxe sur les carburants pour l'année 2019. "Nous avons entendu la colère des Français", a confirmé Édouard Philippe ce jeudi 6 décembre au journal de TF1, assurant qu'il n'y avait "aucune cacophonie" sur la hausse de la taxe carbone. Ce recul du gouvernement est selon lui "un geste d'apaisement, qui permet d'entrer dans un dialogue, un débat, et qui permet le retour au calme".

Insuffisant cependant pour éteindre la colère des "gilets jaunes", qui ont prévu de manifester ce samedi 8 décembre dans toute la France, et en particulier dans la capitale, faisant redouter le pire à l'exécutif.

Face au risque important de violences, le Premier ministre a annoncé ce jeudi 6 décembre sur TF1 des "moyens exceptionnels" pour assurer la sécurité lors de cette quatrième journée de mobilisation : 89.000 membres des forces de l'ordre seront déployés sur tout le territoire, dont 8.000 à Paris.

Des véhicules blindés réquisitionnés

Édouard Philippe a par ailleurs confirmé l'utilisation d'une "douzaine de véhicules blindés de la gendarmerie", qui ont par exemple servis à Notre-Dame-des-Landes, "parce que nous avons en face de nous des gens là pour casser", a justifié le locataire de Matignon.