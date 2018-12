"Gilets jaunes" : pourquoi la rencontre Rennes-Dijon n'est pas reportée

publié le 07/12/2018 à 19:59

Rennes - Dijon et Guingamp - Amiens samedi 8 décembre à 20 heures, Strasbourg - Caen et Lille - Reims le lendemain à 15 et 17 heures. Voici les quatre rencontres de la 17e journée de Ligue 1 qui étaient toujours maintenues, vendredi 7 décembre en début de soirée.



Toutes les autres ont été reportées : Toulouse - Lyon, PSG - Montpellier, Monaco - Nice, Saint-Étienne - Marseille, Angers - Bordeaux et Nîmes - Nantes. Jamais mentionnées dans les communiqués officiels de la LFP, les manifestations des "gilets jaunes" sont à l'origine de ces reports.

Karim Houari, le stadium manager du Stade Rennais (responsable notamment de la sécurité du club), explique pourquoi le match Rennes - Dijon va bien se tenir. "Seules les préfectures pouvaient prendre la décision d'annuler les rencontres. La préfecture de Bretagne a considéré que ce match ne présentait pas de risques particuliers et surtout qu'elle ne nécessitait pas la mobilisation de forces de police en nombre".

"Il n'y a pas d'antagonisme entre les supporters rennais et les supporters dijonnais, poursuit-il. Les supporters dijonnais vont se déplacer on en annonce une vingtaine, donc la décision a été prise de maintenir la rencontre". Les rencontres reportées ont été reprogrammées aux 15 et 16 janvier.