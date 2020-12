EN DIRECT - Coronavirus : suivez les annonces de Jean Castex

publié le 10/12/2020 à 16:30

Réouverture des cinémas et théâtres repoussée ? Couvre-feu avancé ? Déplacements limités ? À quinze jours du début des vacances pour les fêtes de fin d'année, Jean Castex doit trancher jeudi entre une confirmation du déconfinement au 15 décembre ou le maintien de certaines restrictions exigées par la situation sanitaire.

Comme chaque jeudi, la conférence de presse de l'exécutif sur la crise sanitaire, qui doit démarrer à 18 heures, sera suivie avec une certaine angoisse par les Français qui se demandent à quoi ressembleront les fêtes de fin d'année.

À la fin du mois d'octobre, Emmanuel Macron avait conditionné la phase 2 du déconfinement à plusieurs critères, dont le seuil de 5.000 cas de Covid-19 détectés par jour. Or l'objectif s'éloigne un peu plus chaque jour, puisque 14.595 cas positifs ont été enregistrés en France mercredi, selon les chiffres officiels. Il s'agit du total le plus élevé depuis le 25 novembre.

