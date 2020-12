publié le 10/12/2020 à 18:43

Lors d'une prise de parole ce jeudi 10 décembre, le Premier ministre a reconnu de son côté "la partie est loin d'être gagnée" dans la lutte contre la Covid-19. Jean Castex a présenté le calendrier des évolutions des contraintes sanitaires dans les semaines à venir. Ainsi, le chef du gouvernement a confirmé que le confinement serait levé le 15 décembre prochain.

À la place, un couvre-feu sera mis en place de 20h à 7h. Il devait initialement commencer à 21h. Comme annoncé, il sera levé exceptionnellement pour le soir de Noël, mais restera appliqué pour le nouvel an, contrairement à ce qui avait été indiqué fin novembre.

Les salles de cinéma et de théâtre, les musées et les autres établissements recevant du public ne réouvriront pas le 15 décembre, mais trois semaines plus tard au plus tôt, a expliqué Jean Castex. Là encore, il s'agit d'un durcissement par rapport au plan initial.

Quid du 20 janvier ?

L'étape suivante est fixée au 20 janvier, date à laquelle l'effet des fêtes sera visible dans les chiffres. Les lycées pourraient alors rouvrir totalement, puis les universités début février. De même, c'est à ce moment que les salles de sport, les restaurants et les bars peuvent espérer accueillir des clients de nouveau. Tous ces allégements dépendront cependant de la situation sanitaire.