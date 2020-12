Déconfinement : ce que pourrait annoncer Jean Castex ce jeudi soir

publié le 10/12/2020 à 13:15

Un nouveau Conseil de Défense concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus s'est tenu ce jeudi 10 décembre au matin à l'Élysée. Rien n'a filtré. Ni sur la date théorique du déconfinement le 15 décembre, ni sur les fêtes de Noël.

Le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer au cours d'une nouvelle conférence de presse à 18h et les nouvelles risquent d'être mauvaises… La France est clairement loin des 5.000 cas quotidiens voulus par Emmanuel Macron pour passer à la phase 2 du déconfinement. Mercredi, on était au-delà des 13.000 cas et, "objectivement", a fait remarquer un proche du Premier ministre, "ça ne baisse plus".

Toutefois, l'autre indicateur étant les 3.000 malades maximum en réanimation (ils étaient 3.031 patients mercredi), il se pourrait que les mesures de restriction actuelles soient malgré tout assouplies. Il pourrait donc y avoir des ajustements par rapport à ce qui était annoncé mais pas forcément une remise en question totale de la deuxième phase.

Noël oui, mais la Saint-Sylvestre non ?

À l'origine, la phase 2 du déconfinement prévoit, notamment, la réouverture des cinémas, des théâtres et des musées, ainsi que la fin des attestations en journée et un couvre-feu qui débuterait à partir de 21h. C'est peut-être sur ce point que les choses pourraient bouger avec un avancement à 20h. Mais rien n'est vraiment complètement bouclé. Et certaines choses pourraient changer d'ici ce jeudi soir.

Noël et jour de l'An représentent un vrai casse-tête pour l'exécutif. Difficile d'empêcher les Français de se retrouver le 24 au soir. Quid en revanche de la Saint-Sylvestre ? Là aussi on risque de devoir patienter. Tout pourrait dépendre de l'évolution de l'épidémie dans les jours qui précèdent.

Couvre-feu, déconfinement par région… Plusieurs pistes évoquées

La phase 2 du déconfinement ne devrait pas être totalement remise en cause mais, avant les annonces officielles de Jean Castex et Olivier Véran, tout est sujet à discussion et à rumeurs. Voici, ci-dessous, plusieurs possibilités évoquées dans la presse :

Le couvre-feu est, dans le plan du gouvernement, prévu initialement à 21h. Selon Les Echos, il pourrait être maintenu mais avancé à 20h. Le Parisien évoque la piste de 19h. De son côté, BFMTV parle d'un couvre-feu très avancé : à 17h. Pour Noël, cette mesure devrait être suspendue mais, contrairement à ce qui était prévu pour cette phase 2, le couvre-feu pourrait être maintenu le 31 décembre au soir afin d'éviter les attroupements en extérieur.

Cinémas, salles de spectacle, théâtres et musées pourraient voir leur date de réouverture, fixée au 15 décembre, finalement reportée. Sur ce point, comme sur les autres d'ailleurs, rien n'est arrêté. Mais les professionnels du secteur sont pessimistes. Surtout qu'Aurore Bergé, porte-parole LaREM, a confirmé sur BFMTV que la piste d'un report était "sur la table".

Quid des déplacements inter régions ? A priori, ils ne devraient pas être interdits à partir du 15 décembre… sauf si le gouvernement décide, comme l'a suggéré Renaud Muselier, président de la région PACA, sur RTL lundi 7 décembre, de "territorialiser" le déconfinement. Autrement dit de donner plus de libertés aux régions où la pression sanitaire est moins forte.