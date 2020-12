publié le 10/12/2020 à 09:20

Alors que la commission d’enquête du Sénat sur la gestion sanitaire dévoile ce jeudi 10 décembre son rapport, des révélations pourraient embarrasser le directeur général de la Santé. Jérôme Salomon relativisait l'importance des masques au printemps dernier. "Il ne faut surtout pas imaginer que le masque est l’arme unique", avait-il déclaré. À l'époque, il fallait se battre pour trouver des protections puisque la France manquait de stocks.

D'après les informations du Monde, Jérôme Salomon a tenté de faire modifier un rapport d'experts, remis à Santé publique France en août 2018, qui préconisait un achat massif de masques en cas de pandémie. Que dit le texte ? En cas de pandémie qui toucherait 30% de la population française, il faudrait prévoir 50 masques par foyer à raison de 20 millions de boîtes, soit un total d'un milliard de masques.

Des pressions pour modifier le rapport

Le directeur de Santé publique France avait donc demandé à Jérôme Salomon de constituer des réserves plus importantes. Mais au même moment, le numéro 2 du ministère de la Santé, qui ne veut pas d'un stock dormant de masques qu'il faudrait jeter régulièrement, donnait son feu vert pour une commande de seulement 50 millions de protections. Bien loin du milliard de masques recommandé par les experts.

S'ensuivent ensuite plusieurs échanges de mails : Jérôme Salomon trouve que la position de ces spécialistes est délicate et risquée et demande de modifier la rédaction de certaines formulations. Mais le directeur de Santé publique France a défendu de son côté l'indépendance des experts et le rapport sera finalement publié tel quel en mai 2019.

Pour le Sénat, ces échanges constituent une pression directe de Jérôme Salomon. Ce dernier n'a pas encore réagi aux accusations des parlementaires.