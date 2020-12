publié le 07/12/2020 à 18:54

Le 24 novembre dernier, Emmanuel Macron évoquait le calendrier de sortie du deuxième confinement, avec cette phase 2 censée débuter le 15 décembre. Avec elle, on attend la fin de l'attestation de déplacement, et on voit poindre la perspective de fêtes de Noël en famille.

Et bien à une semaine du jour J, ce lundi 7 décembre, on est visiblement loin du compte, "loin de l'objectif des 5.000 cas par jour", a déclaré Jérôme Salomon. Lors d'une réunion ce jour avec les parlementaires, Jean Castex et Olivier Véran l'ont également reconnu : nous n'y serons pas. En effet ça parait difficile avec encore 11.000 nouveaux cas pour la journée de dimanche, et une moyenne de 10.000 sur la semaine. Le taux de positivité est à 10%.

Après un recul très fort, rapide, on semble être à une sorte de plateau qui inquiète les autorités sanitaires. Dans certains départements on observe une augmentation du nombre de cas mais aussi des hospitalisations. Parmi les pistes pour expliquer ce phénomène, on retrouve un mouvement plus important des Français sur le territoire depuis la mi-novembre, à en croire les données de Google.

Les bonnes nouvelles viennent des admissions en réanimation, qui baissent et devraient arriver au niveau de 2.700 personnes environ au 15 décembre.

À écouter également dans ce journal

Économie - Le gouvernement a trouvé un accord avec les professionnels du secteur pour le gel des primes d'assurances.

Coronavirus France - Le salon aéronautique du Bourget a annoncé que l'édition 2021 est annulée.

Procès des "écoutes" - Nicolas Sarkozy a pour la première fois pris la parole, clamant ne jamais avoir commis "le moindre acte de corruption".