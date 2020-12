Coronavirus : le déconfinement maintenu le 15 décembre mais ajusté ?

publié le 10/12/2020 à 07:02

Un nouveau Conseil de défense s'est tenu, mercredi 9 décembre, au sujet de la crise sanitaire. Jean Castex prendra la parole ce jeudi, mais la préoccupation règne alors que la France reste loin de son objectif de passer sous les 5.000 cas quotidiens avant le 15 décembre pour passer à la phase deux du déconfinement.

"Objectivement, ça ne baisse plus", fait remarquer un proche collaborateur du Premier ministre. Un autre indicateur, 3.000 malades maximum en réanimation, pourrait cependant être atteint au 15 décembre.

Les nouvelles seraient donc moins mauvaises qu'annoncées. Il pourrait y avoir des ajustements par rapport au plan initial, mais pas forcément une remise en cause totale de la deuxième phase, qui prévoit notamment la réouverture des cinémas et théâtres, la fin des attestations en journée et un couvre-feu à 21h. Le couvre-feu pourrait être avancé à 20h, mais rien n'est pour l'instant bouclé, selon plusieurs sources gouvernementales.

Incertitude autour du nouvel an

Le casse-tête de l'exécutif, c'est Noël et le nouvel an. Difficile d'empêcher les réunions le 24 décembre au soir, mais pour la Saint-Sylvestre, tout pourrait dépendre de l'évolution de l'épidémie dans les jours qui précèdent.