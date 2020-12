publié le 09/12/2020 à 22:45

À l'approche de Noël, les familles s'organisent pour passer les fêtes de fin d'année. Pourtant, cette année, celles-ci auront un goût particulier en raison de l'épidémie de coronavirus. Le Premier ministre a livré certaines recommandations, notamment le "six à table". Un sondage Elabe pour BFMTV indique que la moitié des Français respecteront cette consigne.

Parmi l'échantillon des 1.001 personnes interrogées pour ce sondage pour BFMTV, 23% ne se prononcent pas encore, tandis que 19% d'entre eux ne se soumettront pas à la règle. Les plus réticents à respecter les consignes sont les jeunes : 28% des 18-24 ans ne limiteront pas le nombre de convives à la table de Noël. Ils ne sont que 13% chez les 50 ans et plus.

Autre gros événement de ces prochaines semaines, le Nouvel An. Là encore, les jeunes semblent les moins enclins à respecter les consignes gouvernementales : 20% d'entre eux déclarent qu'ils seront plus de six à célébrer l'occasion. Sur l'ensemble des sondés, 19% ne fêteront pas le basculement vers l'année 2021.