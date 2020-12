Coronavirus : bientôt un dépistage à l'haleine ?

publié le 10/12/2020 à 06:15

À mesure qu'on apprend à connaître la Covid-19, on développe de nouveaux outils de test. Après les tests par écouvillon dans le nez, et ceux par prélèvement salivaire, pourra-t-on bientôt dépister grâce à l'haleine ? C'est en tous cas ce qu'espèrent des chercheurs français, qui ont mis au point un prototype de dépistage basé sur l'odeur laissée par le virus chez les malades de la Covid-19.

Comme l'explique Le Figaro, à l'origine de cette information, l'idée est de créer un "nez électronique", comme un alcootest, qui détecterait dans l'haleine les quelques molécules spécifiques laissées par le coronavirus. L'appareil pourrait ainsi permettre de dépister le virus, même si la personne n'a pas encore de symptômes.

L'avantage de cette nouvelle technique de test est qu'elle serait rapide et peu coûteuse : "pas plus de dix euros", soutient dans Le Figaro le professeur Djillali Annane, chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Les scientifiques restent toutefois encore prudents, car leurs recherches n'en sont encore qu'au "stade intermédiaire". Ils espèrent toutefois pouvoir récolter des fonds auprès de l'Agence nationale de la recherche grâce à leur publication dans la revue scientifique eBioMedicine.

Cette piste de la détection du virus par l'odeur n'est par ailleurs pas inédite. En mars dernier, un projet avait été lancé par l'école vétérinaire d'Alfort pour former des chiens à détecter la Covid-19. À l'étranger, des expérimentations similaires sont également en cours.