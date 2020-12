publié le 10/12/2020 à 18:39

La France n'est pas encore parvenue à passer sous le seuil des 5.000 nouveaux cas de coronavirus par jour, fixé par Emmanuel Macron pour la deuxième phase du déconfinement. Mercredi 9 décembre, plus de 14.000 cas positifs ont été enregistrés.



Les mesures sanitaires ne pourront donc pas être assouplies comme prévu pour le soir du Nouvel an, mais une tolérance demeurera pour Noël.

Fin novembre, le gouvernement avait indiqué que le couvre-feu serait exceptionnellement levé pour Noël et pour le Nouvel an, et que les déplacements entre les régions seraient autorisés à partir du 15 décembre, à condition que la situation sanitaire le permette.

Finalement, ce sera le cas uniquement pour le 24 décembre, a annoncé Jean Castex ce jeudi 10 décembre.. Le 31 décembre, les Français devront respecter le couvre-feu, avancé à 20h.

Depuis plusieurs jours, les chiffres de l'épidémie semblent stagner, sans qu'on sache si cela tient aux conditions allégées du confinement, aux comportements individuels ou encore au froid qui s'installe. Un point positif toutefois, le nombre de patients en réanimation semble en passe d'atteindre la cible de 2.500 à 3.000 : mercredi, il est 3.031 contre 3.478 il y a une semaine.