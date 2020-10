publié le 28/10/2020 à 16:00

Il y a deux semaines, Emmanuel Macron annonçait un couvre-feu dans 54 départements. Mais en seulement quinze jours, la situation a basculé. À tel point que le président de la République a décidé de reprendre la parole ce mercredi 28 octobre à 20 heures.

Les mises en garde du professeur Delfraissy sur l'aggravation vertigineuse de l'épidémie en France a eu l'effet d'un électrochoc au sein de l'exécutif. Le gouvernement prévient déjà, douze heures avant la prise de parole du chef de l'État, que les nouveaux arbitrages risquent d'être "impopulaires", selon un conseiller ministériel. Mais un tour de vis semble désormais inévitable.

Couvre-feu ? Reconfinement total ? Reconfinement partiel ? Toutes les options ont été largement débattues et discutées au sommet de l'État. Selon les dernières informations du Canard Enchaîné et de BFMTV, Emmanuel Macron aurait opté pour un reconfinement général, sous une version plus allégée qu'en mars. Réponse à 20 heures.

16h54 - Le patron des députés LR Damien Abad a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de reprendre les propositions des Républicains contre l'épidémie de coronavirus, en assurant que "tout n'a pas été essayé pour éviter un nouveau confinement".

"Aujourd'hui, comme hier, nous resterons une force de propositions" mais "l'État doit apprendre à se mobilier et à se réformer pour éviter de nouveaux confinements", a affirmé Damien Abad dans cette lettre envoyée quelques heures avant la présentation par le chef de l'Etat de nouvelles restrictions face à l'épidémie.

16h39 - L'exemple du confinement appliqué en Irlande pourrait inspirer Emmanuel Macron. Télétravail, écoles, déplacements... Comment le confinement est-il appliqué en Irlande ?

16h20 - L'hypothèse qui semble la plus probable serait un confinement d'une durée de quatre semaines, c'est-à-dire jusqu'à la fin novembre, éventuellement renouvelable. Il serait moins strict que celui de mars puisque les crèches, écoles et collèges, ainsi que des commerces essentiels, resteraient ouverts, à l'image de celui imposé en Irlande. L'incertitude demeure sur l'ouverture des lycées et des universités.



16h07 - Avant d'annoncer de nouvelles restrictions, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministre. Il a insisté "sur la dégradation massive, générale et largement inattendue que connaît l'Europe depuis plusieurs jours", a rapporté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Le porte-parole a précisé qu'Emmanuel Macron avait tranché définitivement à l'occasion d'un conseil de défense précédant le conseil des ministres.



16h - Bonjour à tous et bienvenue dans ce live consacré à la prise de parole d'Emmanuel Macron ce mercredi.