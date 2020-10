publié le 27/10/2020 à 13:39

Deux Conseils de défense, de multiples consultations, des "décisions difficiles" à prendre, selon Gérald Darmanin... Nul doute qu'Emmanuel Macron et le gouvernement vont devoir rapidement trancher certaines mesures, afin de tenter de ralentir l'impact de la deuxième vague sur le pays.

Emmanuel Macron a ainsi modifié son agenda. Le président de la République a donc convoqué deux Conseils de défense, ce 27 octobre et le 28 octobre. La première réunion a eu lieu en présence de Jean Castex et lance le bal des consultations. Ensuite, la main passe au Premier ministre. Jean Castex va recevoir en fin d'après-midi, les responsables politiques et les partenaires sociaux à Matignon. "Consulter" plus que jamais.

Le 28 octobre, le président de la République présidera le second Conseil de défense qui devrait entériner les décisions qui seront annoncées aux Français "d'ici la fin de la semaine", indique l'AFP.

À ce stade, on ne peut rien exclure Élisabeth Borne sur Franceinfo





L'exécutif, de son côté, commence à fredonner la musique d'un éventuel confinement ou a minima d'un couvre-feu plus strict. Objectif : préparer la population. Sur Franceinfo, la ministre du Travail Élisabeth Borne a jugé la situation "grave". "Elle va nous amener rapidement à prendre de nouvelles mesures", a-t-elle ajouté. Lesquelles ? "À ce stade, on ne peut rien exclure", a répondu la ministre sans en préciser davantage.

L'opposition aussi prépare les esprits. Le chef de file des députés Les Républicains, Damien Abad, a ainsi estimé sur Franceinfo que le gouvernement n'avait pas de "bonne solution" mais l'a exhorté à "éviter un confinement généralisé du pays qui mettrait toute l'économie par terre". Le député "préfère des confinements locaux à la Toussaint qu'un confinement généralisé à Noël" et appelle les Français à "être rassemblés pour à la fois sauver des vies et sauver l'économie".

"Un nouveau confinement ne doit être que l'ultime recours, parce qu'il aura des conséquences cataclysmiques sur la vie économique", a pour sa part prévenu sur Cnews le vice-président du Rassemblement national Jordan Bardella.