Reconfinement : "Rien n'a été préparé", estime Jordan Bardella sur RTL

publié le 28/10/2020 à 21:39

Interrogé par RTL quelques minutes après l'allocution du président de la République, Jordan Bardella a pointé l'absence de "plan stratégique" du gouvernement, dont "l'absence d'anticipation" a conduit la France au reconfinement selon lui.

C'est une "mesure nécessaire, oui, parce qu'on n'a plus le choix de toute manière", a indiqué l'eurodéputé et porte-parole du Rassemblement national avant de souligner les tergiversations du gouvernement lors des trois derniers mois.

"Au mois de juillet, on nous dit qu'on est prêt. Au mois de septembre, on nous dit que finalement on va vivre avec ce virus et que nous allons privilégier la relance économique. Mi-septembre on referme des restaurants et avant la Toussaint des ministres nous disent 'Repartez en vacances'", a ainsi énuméré Jordan Bardella.

L'eurodéputé a également souligné la différence entre la France et ses voisins européens en termes de places en réanimation. "Où sont tous les lits qui ont été promis ? En Italie juste à côté, on a recruté plus de 14.000 infirmiers et 6.000 médecins. [...] L'Allemagne, qui a 80 millions d'habitants, a 28.000 lits en réanimation", a-t-il rappelé.