Coronavirus en Irlande : comment le pays gère son confinement partiel ?

publié le 26/10/2020 à 17:25

Tandis que la pandémie de coronavirus connaît un regain important, la question du reconfinement se pose. En Irlande, un reconfinement partiel est déjà pratiqué. Ce dernier permet de concilier à la fois les contraintes économiques et sanitaires.

À Dublin, les rues sont désertes. Il n'y a pas de couvre-feu, juste la consigne générale de rester à la maison. Les pubs ne font que de la vente à emporter, les rideaux des boutiques sont baissés, sauf pour les commerces dits essentiels : les supermarchés et quelques magasins de bricolage par exemple. Une preuve que le confinement est moins strict qu'en mars.

Le problème, c'est que ces magasins n'ont pas assez de clients et qu'ils tournent à perte. "Le but c'est de sortir de ce confinement en décembre pour que les commerces, les restaurants et les bars, fassent un bon mois avant Noël, même si cela risque de nous pousser à reconfiner en janvier ou février", explique cet économiste irlandais, qui précise que "malgré tout ça préserve une partie de notre activité puisque notre économie est moderne et numérique. La priorité, c'est aussi de garder les écoles ouvertes, pour que les parents travaillant dans ces secteurs puissent le faire de la maison".

Mais les écoles sont inquiètes, car le ministère de l'Éducation n'a pas proposé de nouvelles procédures pour protéger les élèves et les enseignants, malgré un taux considéré comme haut pour une population de 5 millions d'habitants. Hier, l'Irlande a enregistré 1.025 nouveaux cas.