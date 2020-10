et AFP

publié le 28/10/2020 à 20:31

La France va être reconfinée. Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre que la population devra être astreinte à rester chez elle dès vendredi, et ce au moins jusqu'au 1er décembre, en raison de l'épidémie de Covid-19 devenue impossible à endiguer.

La France est, comme ses voisins, "submergée par l'accélération soudaine de l'épidémie", car le coronavirus "semble gagner en force à mesure que l'hiver approche et que les températures" baissent, a déclaré le chef de l'État.

Emmanuel Macron, pour défendre la stratégie du gouvernement, a donc tenu à comparer la situation en France à celle des voisins européens. "Nous en sommes au même point, débordés par une deuxième vague qui sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première", a ajouté le président de la République au cours d'une allocution télévisée pour annoncer les nouvelles mesures sanitaires.