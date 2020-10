Coronavirus, reconfinement, écoles : ce qu'il faut retenir des annonces de Macron

publié le 28/10/2020 à 21:19

Le message est clair : "Restez au maximum chez vous, respectez les règles". Emmanuel Macron a détaillé les nouvelles mesures qui s'appliqueront à l'ensemble du territoire national à partir de vendredi.

Tous en Europe "nous sommes débordés par une deuxième vague qui sera sans doute plus dure et meurtrière que la première", a déclaré le président de la République. "Quoi que nous fassions, près de 9.000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises", a-t-il mis en garde.

Emmanuel Macron a ainsi annoncé le retour du confinement sur tout le territoire national à partir de vendredi 30 octobre pour au moins un mois, mais sans fermer les établissements scolaires. Le chef de l'État a également ajouté qu'il durerait "a minima" jusqu'au 1er décembre.

Un confinement sur le territoire national

"Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile", a détaillé le président de la République.

Quid des réunions privées ? "En dehors du strict noyau familial", elles seront "exclues". "Les rassemblements publics seront interdits et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint", a prévenu Emmanuel Macron.

Les crèches, écoles, collèges et lycées ouverts

"Ce confinement sera adapté sur trois points principaux : les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les Ehpad et les maisons de retraite pourront être visités", a complété le chef de l'État.

Toutes les écoles de France resteraient ouvertes pendant la nouvelle période de confinement décrétée à partir de jeudi minuit jusqu'au 1er décembre, pour tenter d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. "Nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction", a déclaré Emmanuel Macron.

Ainsi, "les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés". Quant aux universités, les établissements devront privilégier les "cours en lignes", "partout ou c'est possible".

"Le retour de l'attestation"

Des mots du président de la République, ce reconfinement marque "le retour de l'attestation comme au printemps". "Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés", a-t-il ajouté.



Les lieux de culture et salles de spectacle n'ont pas été évoqués mais ils faisaient partie des lieux fermés au printemps.



Jean Castex, a annoncé sur Twitter qu'il tiendrait une conférence de presse jeudi à 18h30 pour détailler les "nouvelles mesures pour lutter contre la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Le chef du gouvernement doit s'exprimer dès demain devant l'Assemblée nationale, puis l'après-midi devant le Sénat, où les nouvelles mesures liées au confinement doivent être soumises à un vote des parlementaires.

Les bars et restaurants fermés

"Les bars et les restaurants seront fermés" en France. "Les commerces qui ont été définis au printemps comme non-essentiels, notamment les bars et restaurants seront fermés", a indiqué le chef de l'État.



Le président de la République a, de nouveau, répété l'expression du "quoi qu'il en coûte" pour venir en aide aux secteurs impactés par la crise et le confinement. De nouvelles aides pour les entreprises "fermées administrativement" sont donc prévues.

Les visites dans Ehpad "autorisées"

C'est l'une des principales différences avec le confinement du printemps dernier. Les visites en maisons de retraites et en Ehpad seront autorisées.



"Pour éviter que ne se nouent des drames humains que nous avons vécus au printemps, que des personnes seules, en fin de vie, se retrouvent totalement isolées, les visites en maison de retraite et en Ehpad seront cette fois autorisées". Mais le président a précisé que cela devait se faire "dans le strict respect des règles sanitaires".



Les cimetières "demeureront ouverts" à la Toussaint malgré le confinement. "En cette période marquée par la Toussaint (...) je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement nos proches", a déclaré le chef de l'État.

Le télétravail "à nouveau généralisé"

Le travail "pourra continuer" pendant le confinement, "vous pourrez sortir pour travailler", a assuré Emmanuel Macron. Mais "partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé", a-t-il poursuivi, expliquant que par rapport au premier épisode de confinement au printemps, "l'activité continuera avec plus d'intensité".



"L'économie ne doit ni s'arrêter, ni s'effondrer", a mis en garde le président de la République. "Les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner", a-t-il annoncé.

"Tenir jusqu'au vaccin, à l'été"

Emmanuel Macron a appelé les Français, qui vont devoir vivre à nouveau sous confinement, "à ne pas céder au poison de la division", reconnaissant que cette période "difficile" éprouvait "notre résilience et notre unité". "Je sais la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagnent, nous devons quoi qu'il arrive rester unis et solidaires et ne pas céder au poison de la division", a exhorté le chef de l'État.



"Tous ces outils doivent nous permettre de tenir jusqu'au vaccin, à l'été" selon les scientifiques, a conclu le président de la République.



Emmanuel Macron a expliqué qu'il "cultive l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année" après le confinement national décidé à partir de vendredi jusqu'au 1er décembre.