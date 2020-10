Coronavirus : le vaccin à Noël, "j'y crois", dit la Pr Crémieux sur RTL

publié le 28/10/2020 à 18:41

Emmanuel Macron doit prendre la parole ce mercredi 28 octobre à 20 heures et devrait annoncer un reconfinement national dont les contours restent encore à préciser, alors que la France est au cœur de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Invitée de RTL, la professeure Anne-Claude Crémieux, cheffe du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis et membre de l’Académie Nationale de Médecine "croit" à l'arrivée d'un vaccin à Noël.

"J'y crois, a expliqué Anne-Claude Crémieux ce mercredi 28 octobre. Avec ce virus, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des éléments qui montrent que l'on peut obtenir une réponse avec des anticorps neutralisants grâce à plusieurs types de vaccins."

"Reste qu'on attend en décembre et janvier les résultats des premières phases 3 [dernière phase des essais de vaccins, ndlr], qui elles nous permettront d'aller plus loin dans notre confiance dans le vaccin en montrant si oui ou non il a été protecteur et s'il est bien toléré sur des milliers de personnes."

Ce mercredi 28 octobre au matin, le président du Conseil européen Charles Michel a annoncé sur RTL l'arrivée de vaccins. "Selon nos informations, on espère qu'à partir de la fin de l'année et au début de l'année prochaine, 3 ou 4 vaccins puissent être progressivement disponibles", a-t-il assuré.