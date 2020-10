Coronavirus : "Contracter ce virus n'est jamais anodin, même à 20 ans", dit Macron

publié le 28/10/2020 à 20:35

La France reconfinée. C'est l'annonce qu'a faite Emmanuel Macron mercredi 28 octobre lors d'une allocution télévisée. Dans une longue introduction, le président a également cité les chiffres du coronavirus - 9.000 patients sont actuellement en réanimation - et l'a rappelé : l'âge est un grand facteur de risque.

Ainsi, 85% des patients décédés ont plus de 70 ans selon les chiffres donnés par le chef de l'État. Mais cela ne signifie pas que les jeunes sont épargnés. "Contracter ce virus n'est jamais anodin, même si on a 20 ans", a-t-il complété, en expliquant que de plus jeunes personnes développent également des formes de grave de la maladie. C'est en partie pour cette raison qu'un reconfinement concernant seulement les personnes âgées et à risque a été exclu par le chef de l'État.



La France risque de connaître "au moins 400.000 morts supplémentaires" d'ici à quelques mois si rien n'est fait face à l'épidémie de Covid-19 a par ailleurs affirmé Emmanuel Macron. La France est, comme ses voisins, "submergée par l'accélération soudaine de l'épidémie", car la Covid-19 "semble gagner en force à mesure que l'hiver approche et que les températures" baissent.