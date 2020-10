Reconfinement : Emmanuel Macron annonce "le retour de l'attestation"

publié le 28/10/2020 à 21:09

Ce sera "comme au printemps". Emmanuel Macron a annoncé mercredi 28 octobre le reconfinement de tout le territoire français jusqu'au 1er décembre pour lutter contre la propagation du coronavirus. Et qui dit confinement, dit restrictions de déplacement et surtout : "retour de l'attestation".

Plus de réunions privées, plus de déplacements interrégionaux, et "partout où c'est possible, le télétravail sera généralisé", a insisté Emmanuel Macron. Pour autant, une tolérance sera envisagée pendant le week-end de la Toussaint pour autoriser les retours de vacances. Car l'école reprendra, elle, dès lundi et tous les établissements scolaires seront ouverts pendant cette nouvelle période de confinement.

Les bars, restaurants et "commerces désignés comme non-essentiels au printemps" seront eux fermés. Pour autant, le président de la République a insisté sur la nécessité que les services publics fonctionnent normalement. Il sera aussi possible de sortir pour faire ses courses, pour un rendez-vous médical ou "prendre l'air" près de chez soi.