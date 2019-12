publié le 06/12/2019 à 06:00

La mobilisation va-t-elle durer ? S'achemine-t-on vers une grève similaire à celle de 1995 qui avait paralysé le pays pendant trois semaines ? Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'après un premier jour de grève très suivi jeudi, la contestation contre le projet de réforme des retraites s'exprimera une nouvelle fois ce vendredi 6 décembre.

L'ampleur sera-t-elle la même ? Du côté des transports, très fortement perturbés hier, la situation devrait rester similaire. Dans les airs, les compagnies aériennes ont du réduire de 20% leur programme de vol pour aujourd'hui. La RATP de son côté a de son côté indiqué par la voix de ses syndicats que la grève serait reconduite jusqu'au lundi 9 décembre inclus.

À la SNCF, un cheminot sur deux était en grève hier matin, entraînant l'annulation de 90% des TGV et 80% des TER. La situation sera sensiblement la même ce vendredi avec 90% des TGV supprimés et 70% pour les TER. "On ne pense pas qu'il y aura une amélioration significative demain" dans les transports, avait déclaré la ministre des Transports, Élisabeth Borne.

Suivez l'évolution de la situation

6h34 - Le trafic se charge doucement, on compte 72 km de bouchons cumulés en Île-de-France, au-dessus de la moyenne habituelle. Des difficultés sur l'A15 côté nord et l'A4 côté est. Dans le reste de pays, la circulation est plutôt fluide mais attention au brouillard givrant notamment en Saône-et-Loire autour de Mâcon.



6h27 - En région, la plupart des transports en commun des grandes villes fonctionnent de nouveau. En revanche, en Île-de-France, seulement 15% du trafic est assuré par les Transiliens. Il y aura 1 train sur 3 pour le RER B, 1 train sur 10 pour le RER D et le métro restera très perturbé toute la journée.



6h17 - L'intersyndicale se réunira ce vendredi à 9h au siège de Force ouvrière. L'une des pistes évoquées pour financer un éventuel report de la réforme est la cagnotte de 30 milliards d'euros lancée par Lionel Jospin il y a 30 ans.

6h00 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct, où vous pourrez suivre minute par minute cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.