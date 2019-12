et Cassandre Jeannin

publié le 06/12/2019 à 08:19

Invité de RTL, Jordan Bardella réagit à la mobilisation qui a rassemblé 806.000 personnes jeudi 5 décembre, selon le ministère de l'Intérieur. "Cette manifestation a été un énorme succès populaire, ce qui veut bien dire que les Français sont opposés à cette réforme des retraites dont ils ont bien compris qu'elle consistait à travailler plus pour gagner moins", souligne Jordan Bardella.

"Nous souhaitons un référendum, indique le vice-président du Rassemblement National. C'est la seule porte de sortie." "Ce gouvernement n'entend pas les Français (...), nous disons à Emmanuel Macron qu'on ne peut pas gouverner éternellement contre son peuple", estime le député européen.

Avec cette réforme, "tout le monde va perdre", déplore Jordan Bardella. "On défend 40 annuités pleines avec une retraite à 60 ans (...) et certaines professions doivent conserver un régime spécifique, explique l'élu RN. Pour résoudre le problème des retraites, il faut relancer l'emploi et relancer la natalité."