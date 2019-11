publié le 12/11/2019 à 13:51

En pleine préparation de la réforme des retraites, le débat divise l'exécutif. Le Haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, a redit ce mardi 12 novembre ses réserves sur une "généralisation" de la "clause du grand-père". Il a néanmoins souligné qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe avaient "tous les choix possibles".

La "clause du grand-père" consisterait à n'appliquer la réforme qu'aux jeunes qui entreront sur le marché du travail après le vote de la loi, prévu en juillet 2020, voire après son entrée en vigueur envisagée en 2025. Cette mesure a suscité la semaine dernière un cafouillage au sein de l'exécutif, alors que se profile une grève très suivie début décembre. Tandis que le chef de l’État y songe pour ménager les bénéficiaires des régimes spéciaux, le Haut-commissaire aux retraites avait jugé son application "impossible" pour une "question d'équité".



"Ce que j'ai dit, c'est que la généralisation (de la clause du grand-père, NDLR) fragilise tout le projet", a justifié Jean-Paul Delevoye sur BFMTV et RMC. Mais "son opportunité, [la] capacité [de] mise en œuvre pour certains cas, certaines professions, certaines situations, est importante", a-t-il nuancé.



"Toutes les options" restent ouvertes

Le Haut-commissaire a souligné que son rapport proposant un "système universel" de retraites à partir de 2025 avait offert "toutes les options" : "Est-ce qu'on part à la génération 1963 ? Est-ce qu'on recule et on se donne du temps - c'était la volonté du président de la République et du Premier ministre de dire 'donnons le temps de faire la transition' ?", s'est interrogé Jean-Paul Delevoye. Il a ajouté l'hypothèse selon laquelle on "[garderait] la capacité de n'offrir cette rentrée (dans le nouveau système, NDLR) qu'aux entrants".



"Le Premier ministre et le président de la République ont tous les choix possibles, et lorsque cette décision s'appliquera, cette décision s'appliquera à tous", a redit le Haut-commissaire.