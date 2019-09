VIDÉO - "On n'est pas couché" : Darmon reproche à Bellamy d'être "à côté de la plaque"

publié le 22/09/2019 à 12:09

"Vous avez peur !". Sur le plateau de On n'est pas couché, samedi 21 septembre, Gérard Darmon n'a pas été tendre à l'égard de l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy.

"Je pense que vous êtes à rebrousse-poil, à côté de la plaque quant à l'évolution de la société, c'est un avis personnel et vous avez le droit de mal le prendre", explique-t-il. Il lui reproche surtout de cacher ses intentions, et d'empêcher le débat.

"Je préférerais nettement que quelqu'un d'aussi sympathique que vous, vienne s'asseoir et dire d'emblée : 'voilà qui je suis, je suis un conservateur et voici mes idées'", poursuit l'acteur de La Cité de la peur, "après, on discute". Il désapprouve également que François-Xavier Bellamy cite Simone Veil, et torde, selon lui, sa pensée : "C'est quand même une bonne petite référence, on la prend et on la met à sa sauce".

Le dirigeant des Républicains s'est quant à lui défendu en mettant en avant sa tolérance et sa volonté "d'écouter toutes les opinions".

”@fxbellamy, vous êtes à côté de la plaque quant à l’évolution de la société” Gérard Darmon #ONPC pic.twitter.com/WQobQZ4ca0 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) September 21, 2019