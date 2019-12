Grève SNCF : les prévisions de trafic pour ce week-end

et AFP

publié le 06/12/2019 à 16:49

Après les manifestations massives contre la réforme des retraites organisée jeudi 5 décembre, le trafic SNCF restera "encore très perturbé" par la grève, samedi 7 décembre et dimanche 8, avec 5 TGV sur 6 annulés et 85% des Transilien supprimés.



Sur les lignes TER, seule 1 circulation sur 10 en moyenne samedi et 2 sur 10 en moyenne dimanche seront assurées, essentiellement par bus. Par ailleurs, "lundi 9 décembre le trafic restera fortement perturbé", indique l'entreprise ferroviaire.

La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements. Les voyageurs possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo ou Intercités peuvent quant à eux effectuer avant le départ une demande d'échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s'ils possèdent des billets non échangeables ou non remboursables.

La SNCF n'attend pas d'amélioration notable lundi sur leurs réseaux, très affectés depuis jeudi par une grève contre la réforme des retraites. "D'après les premières remontées du terrain, nous pouvons malheureusement d'ores et déjà affirmer que la journée de lundi sera toujours très difficile pour nos clients", a indiqué un porte-parole de la SNCF.